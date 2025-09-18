Festival del Cinema Italiano in Australia: Un Tour Imperdibile

Il festival del cinema italiano in Australia è giunto alla sua ventiseiesima edizione e ha inaugurato l’edizione 2025 ad Adelaide e Canberra. Questo evento, che si svolge in diverse città, ha aperto le danze con il film FolleMente, una commedia romantica di Paolo Genovese che esplora le insicurezze e le tenerezze di una coppia italiana al loro primo appuntamento.

Nella nostra conversazione di oggi, abbiamo coinvolto gli ascoltatori chiedendo loro se parteciperanno al festival e quali film stiano trovando interessanti. Federica ci ha raccontato di aver passato ore a selezionare i titoli da vedere.

Ai nostri microfoni è intervenuta anche Silvia Colloca, attrice e conduttrice, che ricopre il ruolo di ambasciatrice del festival da quattro anni. Ha espresso sorpresa per la riconferma, rimarcando l’importanza di questo incarico e la sua emozione nel rappresentare la cultura italiana in Australia. Silvia ha indicato di guardare in anticipo tutti i film per poter condividere il suo punto di vista, sottolineando la ricchezza della selezione di quest’anno, che include il film La Grazia di Paolo Sorrentino, presentato in prima mondiale alla Mostra di Venezia.

Silvia ha anche parlato di come i film rappresentino uno specchio della vita italiana moderna, offrendo agli italiani in Australia un’opportunità per sentirsi più vicini e riflettere sul significato di appartenere a due culture. Tra i suoi suggerimenti, ha menzionato il documentario Signorinella, una storia toccante sull’emigrazione femminile, celebrando il contributo delle donne nella costruzione dell’Italia all’estero.

Il festival inizierà il 17 settembre e proseguirà fino al 22 ottobre, portando il meglio del cinema italiano in città come Melbourne, Sydney, Adelaide e Brisbane, oltre a Ballarat, Byron Bay e Perth.