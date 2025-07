Festival del Cinema Italiano a Montréal: magie e premi

Il mondo del cinema si riunisce per celebrare il talento italiano al Festival del Cinema Contemporaneo Italiano, attualmente in corso a Montréal. Questo evento, che ha preso il via il 12 luglio, è organizzato da Vision Mediterranéenne e ICFF Canada con il sostegno del Consolato Generale d’Italia, nell’ambito della rassegna Fare Cinema del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero della Cultura.

L’apertura ufficiale si è svolta al Cinema du Musée, dove oltre 300 ospiti, tra cui l’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, hanno partecipato all’inaugurazione. A seguire, è stata proiettata l’acclamata pellicola “US Palmese” dei registi Marco e Antonio Manetti.

Il festival si tiene nel suggestivo Parco Dante, situato nel quartiere Petite Italie, rinomato per le sue radici italiane. L’evento si protrarrà fino al 27 agosto e comprende non solo proiezioni cinematografiche, ma anche mini concerti, esibizioni circensi e spettacoli di danza. Tra le opere previste, spiccano “Una piccola impresa meridionale” di Rocco Papaleo, “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores e “L’abbaglio” di Roberto Andò.

Un elemento significativo della rassegna è la presenza di registi e attori italiani, che evidenzia importanti anniversari nel panorama cinematografico. Tra questi, il 150º anniversario dalla nascita di Elvira Coda Notari, considerata la prima regista del cinema italiano, e i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini.