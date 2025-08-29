Festival del Cinema Italiano a Madrid: novità e protagonista

Non c’è occasione migliore di Venezia 82 per annunciare le novità del 18° Festival del Cinema Italiano di Madrid, che si svolgerà dal 1 al 7 dicembre. Il festival avrà come Direttore Artistico Giulio Base, che ha anticipato i dettagli della conferenza stampa prevista a Roma e Madrid.

Elena Fontanella, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ha descritto il festival come un’opportunità per presentare il meglio delle produzioni italiane. Base ha aggiunto che l’edizione segnerà un passo importante verso la maturità del festival, con l’intento di creare un ponte culturale tra Italia e Spagna. Saranno assegnati due premi alla carriera, di cui saranno svelati i nomi in seguito.

Base ha poi spiegato che sta lavorando a una manifestazione ben strutturata, caratterizzata da sezioni definite e giurie qualificate. I momenti di incontro tra il mondo culturale e il pubblico includeranno simposi e cene. Le proiezioni avverranno in diversi luoghi, tra cui una retrospettiva importante all’Istituto Italiano di Cultura.

Il programma comprenderà diverse sezioni: Concorso Cortometraggi, Concorso Documentari, I Nuovi Autori e Il Grande Cinema Italiano con opere di registi affermati. Inoltre, sarà presente una nuova sezione, Mosaico, dedicata a opere di genere vario.

Un’altra novità sarà la creazione di anteprime inclusive per persone ai margini della società, in collaborazione con Invisible Carpet. Infine, il festival omaggerà Carlo Rambaldi con una mostra celebrativa.

Elena Fontanella ha confermato l’impegno a valorizzare il cinema italiano, mentre Roberto Stabile ha sottolineato l’importanza della partnership con le istituzioni locali per promuovere il cinema italiano all’estero.