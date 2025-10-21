Festival del Ciclismo Lento a Ferrara: Sport e Cultura in Strada

Il Festival del Ciclismo Lento si svolgerà a Ferrara dal 24 al 26 ottobre. Giunto alla sua nona edizione, l’evento celebra il ciclismo a un ritmo rilassato, permettendo ai partecipanti di apprezzare il paesaggio e le bellezze locali. Questo festival è pensato per chi ama pedalare senza fretta, contrastando l’idea di competizione e misurazioni agonistiche.

L’assessore comunale allo Sport, Francesco Carità, sottolinea come il festival sia un’importante iniziativa ludica e aggregativa, utile per tutte le età. Tra i partecipanti ci sarà anche l’ex campione del mondo Giuseppe Saronni, che porterà le sue esperienze di ciclista nella cornice della città delle biciclette. Saronni, noto per il suo indimenticabile scatto nella vittoria del Campionato del Mondo, parteciperà alla Granfondo del Merendone.

Guido Foddis, ideatore dell’evento, descrive il festival come una raccolta di storie di ciclisti “felicemente scarsi”, che dal 2017 animano Ferrara. Quest’anno, Foddis evidenzia la presenza di altri grandi nomi del ciclismo, mentre il festival si arricchisce di significative testimonianze di sportivi che vivono sfide personali, come il campione del mondo di ciclismo di Dresda, che ha affrontato un trapianto di rene, e chi lotta contro il morbo di Parkinson.

Marco Pastonesi, noto scrittore sulle storie di ciclisti, racconterà le avventure di pedalatori che hanno partecipato a storiche corse su strade irregolari. Il Festival del Ciclismo Lento rappresenta quindi un’opportunità per gustare la bellezza della vita in bicicletta, unendo sport e convivialità.