Festival del Capo di Leuca a Firenze

A Firenze, città centrale dell’arte dei novissimi, si è tenuta la mostra di Alessandro Licchetta, fondatore e responsabile di Eleusi e del Festival del Capo di Leuca. La mostra, che presenta immagini fotografiche dei luoghi della musica del Festival, è stata inaugurata alla presenza di collezionisti, giornalisti e appassionati d’arte contemporanea.

Il progetto “Scenari” celebra il venticinquesimo anniversario della sua fondazione e si propone di indicare e sostenere l’arte nuova, con mostre personali di sei artisti. La mostra di Alessandro Licchetta, con la partecipazione di Eleusi e del Festival del Capo di Leuca, è uno degli eventi del progetto.

Il Festival del Capo di Leuca, diretto da Alessandro Licchetta, ha visto la partecipazione di 70 artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, con 24 concerti itineranti in 16 borghi del Basso Salento. Il festival ha offerto spazio a giovani musicisti under 35 e vincitori di concorsi, creando un laboratorio intergenerazionale e un’occasione di crescita.

Alessandro Licchetta, pianista salentino, si è formato con i Maestri Adalberto Protopapa, Filippo Arlia, Corrado De Bernart, Pasquale Iannone e Francesco Libetta. Ha suonato come solista e camerista in importanti festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, collaborando con artisti quali Carlo Romano, Anna Caterina Antonacci, Emanuele Urso, Natasha Korsakova, Mario Stefano Pietrodarchi, Francesco Libetta, Andrea Manco, Fabrizio Meloni, Francesco Giussani.

Il progetto “Scenari” è stato ideato e diretto dal Prof. Carlo Franza, Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, e si propone di aprire finestre sul mondo e inaugurare una nuova civiltà attraverso l’arte. La mostra di Alessandro Licchetta è uno degli eventi del progetto, che vuole indicare e sostenere l’arte nuova e i protagonisti della scena artistica contemporanea.