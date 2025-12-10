7.6 C
Roma
mercoledì – 10 Dicembre 2025
Musica

Festival del Capo di Leuca a Firenze

Da stranotizie
Festival del Capo di Leuca a Firenze

A Firenze, città centrale dell’arte dei novissimi, si è tenuta la mostra di Alessandro Licchetta, fondatore e responsabile di Eleusi e del Festival del Capo di Leuca. La mostra, che presenta immagini fotografiche dei luoghi della musica del Festival, è stata inaugurata alla presenza di collezionisti, giornalisti e appassionati d’arte contemporanea.

Il progetto “Scenari” celebra il venticinquesimo anniversario della sua fondazione e si propone di indicare e sostenere l’arte nuova, con mostre personali di sei artisti. La mostra di Alessandro Licchetta, con la partecipazione di Eleusi e del Festival del Capo di Leuca, è uno degli eventi del progetto.

Il Festival del Capo di Leuca, diretto da Alessandro Licchetta, ha visto la partecipazione di 70 artisti provenienti dall’Italia e dall’estero, con 24 concerti itineranti in 16 borghi del Basso Salento. Il festival ha offerto spazio a giovani musicisti under 35 e vincitori di concorsi, creando un laboratorio intergenerazionale e un’occasione di crescita.

Alessandro Licchetta, pianista salentino, si è formato con i Maestri Adalberto Protopapa, Filippo Arlia, Corrado De Bernart, Pasquale Iannone e Francesco Libetta. Ha suonato come solista e camerista in importanti festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, collaborando con artisti quali Carlo Romano, Anna Caterina Antonacci, Emanuele Urso, Natasha Korsakova, Mario Stefano Pietrodarchi, Francesco Libetta, Andrea Manco, Fabrizio Meloni, Francesco Giussani.

Il progetto “Scenari” è stato ideato e diretto dal Prof. Carlo Franza, Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, e si propone di aprire finestre sul mondo e inaugurare una nuova civiltà attraverso l’arte. La mostra di Alessandro Licchetta è uno degli eventi del progetto, che vuole indicare e sostenere l’arte nuova e i protagonisti della scena artistica contemporanea.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Divieto macellazione equidi Italia
Articolo successivo
Cybersecurity Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.