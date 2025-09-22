Festival dei Borghi: Musica e Cultura in Sicilia

Il “Festival dei Borghi”, organizzato dall’Associazione Kandinskji di Palermo, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Marineo-Bolognetta con due concerti dedicati agli studenti dell’indirizzo musicale. Il primo concerto avrà luogo il 24 settembre alle 11 e il secondo il 20 ottobre, chiudendo così la rassegna. La prima edizione del festival, diretta dal Maestro Francesco La Bruna, è iniziata a Collesano il 18 agosto. L’iniziativa si propone di valorizzare la storia, le peculiarità e l’identità dei borghi siciliani attraverso la musica e altre forme d’arte.

Essenziale per il successo di questo progetto è stata la collaborazione con le amministrazioni di cinque comuni: Bisacquino, Bolognetta, Chiusa Sclafani, Collesano e Pietraperzia, insieme agli assessorati alla Cultura e al Turismo, istituzioni scolastiche e Pro Loco. I concerti a Bolognetta sono unici, con il primo che vedrà sul palco il duo composto da Francesco La Bruna al violino e Dario Macaluso alla chitarra, mentre il secondo presenterà Giampaolo Mazzola al pianoforte.

La musica è il fulcro del festival, con concerti in location suggestive come la chiesa di San Sebastiano a Chiusa Sclafani e il Teatro Comunale di Bisacquino. In particolare, i concerti per organo hanno messo in risalto organi storici restaurati grazie al contributo dell’assessorato regionale. Il programma del festival include anche eventi dedicati alla letteratura, alle tradizioni e al cinema, come la presentazione del libro “I borghi di Sicilia” e letture di poesie siciliane.

Il sindaco di Bolognetta, Mary Elizabeth Smith, commenta con entusiasmo il successo del primo concerto e sottolinea l’importanza della musica come strumento di crescita culturale e morale per gli studenti.