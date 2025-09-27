26.3 C
Festival dei 5 Colori: Salute e Sport da Roma a New York

Da StraNotizie
Il Festival dei 5 Colori, organizzato dalla Fondazione Pancrazio con il supporto del Ministero dello Sport, si espande a livello internazionale. Dopo il successo delle edizioni precedenti, quest’anno l’evento raggiungerà Roma, Reggio Calabria, New York e Washington, promuovendo salute e sport attraverso la Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio UNESCO.

I cinque colori frutta e verdura – rosso, verde, bianco, arancione e viola – sono essenziali per la dieta mediterranea e contribuiscono alla prevenzione di malattie come quelle cardiovascolari. Purtroppo, in Italia solo il 10% segue questi principi alimentari e l’obesità infantile è in crescita, con tassi del 42%. Per affrontare questo problema, la Fondazione Pancrazio ha creato un progetto che educa i bambini a una sana alimentazione attraverso giochi e attività ludiche.

Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale: i bambini possono cambiare le loro abitudini alimentari solo se supportati dai genitori. A sostenere i più piccoli ci saranno cinque supereroi simbolici. Quest’anno, grazie a una collaborazione con Warner Bros. Discovery, verrà lanciata la serie animata “Di5” sui canali per bambini.

Il Festival si svolgerà dal 28 settembre al 3 ottobre. Gli eventi includeranno laboratori, degustazioni, incontri con esperti e attività sportive, culminando in un concerto finale all’Auditorium Parco della Musica. Dopo Roma, il progetto si sposterà a Reggio Calabria e successivamente a New York e Washington, creando un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti.

Il Festival ha il patrocinio di diverse istituzioni e vedrà la partecipazione di esperti e personalità del mondo della cultura e dello sport, con un focus sulla salute psico-fisica e l’alimentazione.

