Festival dei 5 Colori: salute e alimentazione in Italia e USA

Il Festival dei 5 Colori, organizzato dalla Fondazione Pancrazio e concepito da Maria Teresa Carpino, ritorna con la quarta edizione, diventando itinerante e internazionale. Dopo l’ottimo riscontro degli eventi passati, il festival si svolgerà a Roma, Reggio Calabria e successivamente a New York e Washington, grazie al supporto del Ministero degli Esteri e delle comunità italiane all’estero.

L’obiettivo del Festival è promuovere salute, sport e convivialità, centrando l’attenzione sulla Dieta Mediterranea, patrimonio dell’umanità UNESCO. Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i colori di frutta e verdura essenziali per una dieta equilibrata. Ricerche dimostrano che un’alimentazione ricca di vegetali può ridurre significativamente il rischio di malattie cardiovascolari e tumori. Tuttavia, solo un italiano su dieci segue correttamente la dieta mediterranea, mentre l’obesità infantile ha raggiunto livelli preoccupanti.

La Fondazione Pancrazio, con il supporto del Ministero dello Sport, ha avviato un progetto per diffondere stili di vita sani tra i bambini e le loro famiglie. Il festival presenterà cinque personaggi simbolici che si trasformano in supereroi grazie alla frutta e verdura.

Una novità di quest’anno è la collaborazione con Warner Bros Discovery, che lancerà una serie animata dedicata ai piccoli supereroi di un’alimentazione sana, insieme a una piattaforma digitale destinata a scuole e famiglie, con contenuti elaborati da esperti.

La tappa di Roma si svolgerà in importanti location della capitale, culminando con un grande spettacolo all’Auditorium Parco della Musica. Il Festival proseguirà poi a Reggio Calabria, New York e Washington, incentivando la celebrazione della cultura mediterranea. Saranno organizzate anche “Giornate dello Sport” con varie attività sportive e iniziative educative per diffondere la consapevolezza riguardo alla salute e al benessere. Il Festival è inoltre patrocinato da diverse istituzioni e attrarrà ospiti e esperti che discuteranno tematiche legate all’alimentazione e al benessere mentale.