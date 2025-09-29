Festival dei 5 colori a Roma: salute e dieta mediterranea

Dal 28 settembre al 3 ottobre, Roma accoglie il Festival dei 5 colori, un evento che si svolge presso l’Auditorium, il museo per bambini Explora e il Foro Italico. L’iniziativa offre laboratori, mostre e momenti di intrattenimento, puntando a promuovere la dieta mediterranea e il benessere.

Organizzato dalla Fondazione Pancrazio, con il supporto dell’assessorato alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, il festival mira a coinvolgere scuole, famiglie e istituzioni. L’obiettivo è far conoscere i cinque colori della frutta e verdura (rosso, verde, bianco, arancione e viola) che dovrebbero arricchire la nostra tavola, valorizzando anche l’importanza dello sport e dell’attività fisica, creando collegamenti tra arte, musica, cibo e cultura.

Al museo Explora, bambini e bambine possono partecipare a laboratori dedicati all’educazione alimentare, alla scienza e alla sostenibilità, con percorsi pensati per le famiglie. È previsto un incontro speciale per le scuole primarie il 2 ottobre.

Il Foro Italico ospita attività sportive all’aperto per le scuole il 30 settembre e il 1 ottobre, con possibilità di praticare atletica, badminton, calcio, pallavolo e tennis. Inoltre, si svolgeranno discussioni sui temi del benessere, con la partecipazione delle istituzioni, talk e laboratori.

L’evento si concluderà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 3 ottobre, con la presenza di figure del mondo della cultura, della musica e della danza. La serata culminerà con un’esibizione di Daniele Silvestri.

Il programma completo è disponibile sul sito del Festival dei 5 colori.