Festival degli Effetti Visivi a Spotorno: il grande evento

Riflettori accesi sulla cerimonia di premiazione degli AVFX Award. La quarta edizione del Festival degli Effetti Visivi e dell’animazione CGI si svolgerà a Spotorno il 27 e 28 settembre. L’evento inizierà sabato 27 con il red carpet sul Molo Sirio e, alle 20, si terrà la cerimonia di premiazione. La conduzione sarà a cura del giornalista Davide Turrini e della comica Maristella Losacco. Sono 23 i premiati, tra cui Victor Perez, vincitore del David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi in Napoli – New York di Gabriele Salvatores.

Tra gli ospiti ci saranno figure del calibro di Maurizio Nichetti, regista e produttore, insieme ai registi Arnaldo Catinari ed Eros Puglielli. Presenzieranno anche Paolo Strippoli, autore di La Valle dei Sorrisi, Barbara Chichiarelli, protagonista di M il Figlio del secolo, e Giulio Feltri, nipote del noto giornalista Vittorio. Non mancheranno il scenografo Mauro Vanzati e il direttore della fotografia Paolo Carnera.

Inoltre, parteciperanno alcune delle più importanti artiste digitali del settore post-produzione, quali Valentina Ercolani, Gaia Bussolati, Marialisa Mossa e Virginia Cefaly. Stefano Leoni, direttore dell’associazione AVFX, ha sottolineato come il film Nirvana di Salvatores abbia segnato l’inizio del mercato degli effetti visivi, mentre Freaks out di Gabriele Mainetti ha elevato ulteriormente il settore. Al momento, ci sono quasi 4mila artisti dei visual effects attivi in Italia, un numero destinato a raddoppiare considerando i professionisti all’estero.

Il comitato organizzativo, guidato quest’anno da Leoni e Diego Viezzoli, ha in programma approfondimenti tematici domenica 28, con tre pannelli su argomenti come i VFX Supervisors, l’impatto dell’AI e il mondo dell’animazione. L’evento è organizzato da E20 in collaborazione con l’Associazione Effetti Visivi e con il supporto del Comune di Spotorno. L’ingresso per la serata di sabato sarà gratuito fino a esaurimento posti.