Festival degli Artisti di Strada a Monfalcone nel 2025

Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada del Friuli Venezia Giulia torna a Monfalcone per la settima edizione, rinnovando l’appuntamento con l’arte di strada in un’atmosfera festosa. Venerdì 25 e sabato 26 luglio, dalle 17:30 alle 23:30, la città si riempirà di musica, acrobazie e performance coinvolgenti.

Organizzato dalla Compagnia del Carro di Staranzano in collaborazione con il Comune, il festival accoglierà artisti internazionali, offrendo un mix di circo contemporaneo, teatro di figura e spettacoli urbani. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 ci sarà Raj Kumar, un artista indiano con una solida formazione a Torino e Parigi, noto per le sue performance che uniscono giocoleria e comicità. Anche Francesco Bellelli porterà la sua arte di marionettista e musicista, mentre il duo Compañía Simpañia si esibirà in numeri aerei e equilibrismi.

Il programma include anche incursioni musicali come quelle di Banjocircus, che fonderà sonorità swing e balcaniche con elementi comici. Emozioni forti si prospettano con gli artisti del fuoco come Rakesh e il beatboxer BlackRoll, che sorprenderà il pubblico con la sua abilità di trasformare la voce in suoni orchestrali. I più giovani potranno partecipare a laboratori creativi con la Bottega del Mago Ursus, dedicata a giochi e scoperte scientifiche divertenti.

Piazza della Repubblica, piazza Cavour e via Sant’Ambrogio saranno i principali luoghi di ritrovo, dove si svolgeranno spettacoli e attività per grandi e piccoli. L’accesso al festival è gratuito, con artisti che si esibiranno “a cappello”, invitando il pubblico a sostenere le loro performance attraverso offerte volontarie. Durante queste due serate, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, in grado di coinvolgere comunità e visitatori.