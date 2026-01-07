Festival degli Animali in Giallo a Napoli

Il Festival degli Animali in Giallo, ideato e diretto dalla giornalista e scrittrice Anita Curci, membro fondatore dell’associazione Gialli.it, si terrà nel centro storico di Napoli. La prima giornata del festival è in programma venerdì 9 gennaio 2026 dalle 10 alle 20 al Museum Cafè in Largo Corpo di Napoli. Il festival è una manifestazione di 4 giorni con 43 eventi a ingresso libero che esploreranno le relazioni tra gli animali e l’universo leggendario e mitologico, astrologico e filosofico, scientifico e archeologico, letterario e storico, cinematografico, musicale e crime.

La prima giornata del festival inizierà alle 10 con un panel di 50 minuti sugli Animali di terra, con Andrea Raguzzino e Danila d’Angelo che discuteranno del tema “Cosa rivela la mente dell’animale che morde”. Seguiranno altri eventi, tra cui “Il gatto e la strega. Animali misteriosi e l’eretica femminile” con Chiara Tororelli, “Di che razza è il cane dei Baskerville?” con Stella Cervasio, e “Dall’orango di Poe alla storia vera di uno scimpanzè” con Andrea Raguzzino.

Gli eventi proseguiranno con “L’uomo, la luna, il lupo” con Ottavio Costa, “A macchia di leopardo. Cronaca di un delitto” con Giovanni Taranto, e “Animali nelle storie di spionaggio” con Francesco Bellofatto. La giornata si concluderà con “Gli animali nel Canone di Sherlock Holmes” con Enzo Mazzeo, “Gatti: miti leggende e stregoneria” con Serena Venditto, e “Bestiario medievale nel thriller contemporaneo” con Francesco Galardo.

Il festival proseguirà sabato 7 febbraio alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta e si concluderà venerdì 6 e sabato 7 marzo al Museo Zoologico nel Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. IoCiSto Libreria sarà la libreria ufficiale della kermesse. inoltre in corso il Concorso Nazionale di Letteratura Crime Corvo Nero 2026, dove i candidati possono inviare entro il 31 gennaio un racconto con trama gialla, noir, thriller, esoterico-misteriosa, in cui uno o più animali svolgano un ruolo centrale in un’indagine poliziesca. L’opera vincitrice sarà pubblicata dalla casa editrice Homo Scrivens.