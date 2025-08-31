22.2 C
Festival Dancescreen a Roma: arte e mito in movimento

Il 5 settembre prenderà il via l’evento “Appia: paesaggio e memoria”, una passeggiata che si concluderà nella chiesa di San Nicola dei Caetani, dove sarà presentato “L’Approdo”, un omaggio a Mario Giacomelli, realizzato dal Collettivo O e da Luna Dance Theater, sotto la regia di Cinzia Scuppa e Simona Ficosecco.

Il 6 settembre si svolgerà “Eroi e miti d’Appia”, un viaggio tra leggende antiche, seguito da “Il gesto e la memoria”, una serata con talenti dell’Accademia nazionale di danza, che danzeranno coreografie di noti coreografi come Sasha Waltz e John Neumeier. Infine, il 7 settembre avrà luogo “Sibille e mari perduti”, con una passeggiata che porterà nel Castrum Caetani, dove la Compagnia ArtGarage presenterà “Il mare che ci unisce”, un’opera ispirata alla Sibilla Cumana e ai miti del Mediterraneo, con coreografie di Emma Cianchi.

” Dancescreen in the Land” è un festival che invita a vedere i luoghi in modo nuovo e a vivere la danza come un’esperienza collettiva e trasformativa. Promosso dall’associazione Canova22, che ha sede in una rigenerata fornace legata all’artista Antonio Canova, il festival punta a creare un dialogo tra corpo, immagine e paesaggio, con un’attenzione particolare all’uso delle nuove tecnologie.

Canova22 ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali per le sue produzioni video-danza, con premi a festival in tutto il mondo. Questa associazione è supportata dal Ministero della Cultura e dai Comuni di Roma e Bracciano.

