La resilienza e uno sguardo sul futuro possono fare la differenza e così Armonie d’Arte Festival rilancia i suoi obiettivi e si rafforza, nonostante il momento storico di grande difficoltà. “Esserci” nella bellezza è la parola d’ordine di questa particolare edizione del festival, in programma dal 12 al 28 agosto, che coincide con i venti anni di una realtà che ha scelto da sempre come sua cifra essenziale il binomio inscindibile di estetica e etica. Il denso e intenso cartellone, articolato tra musica, teatro, danza e altro ancora, con grandi ospiti, produzioni esclusive, spettacoli ed eventi di altissimo profilo internazionale, consolida una vocazione ampia e inclusiva che ha come comune denominatore la bellezza che salva.

