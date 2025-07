Festival dal vivo: come promuovono sviluppo e cultura in Italia

Il mondo dei festival dal vivo si conferma un elemento vitale per l’economia culturale italiana. Grazie alla crescente importanza di eventi come il Festival di Sanremo, che nel 2025 genererà un impatto economico di circa 250 milioni di euro e creerà quasi 1.500 posti di lavoro, si sta evidenziando il ruolo cruciale dei festival nella promozione del territorio e nel supporto all’occupazione.

Francesco Maria Perrotta, presidente dell’associazione ItaliaFestival, rappresenta 50 eventi culturali di vario genere, da musica e teatro a danza e letteratura. Perrotta ha annunciato una serie di forum, finanziati attraverso il Pnrr, per analizzare come i festival possono fungere da motori di sviluppo nelle aree più interne e meno popolate, specialmente nel Sud Italia. Questi incontri mirano a esplorare sinergie tra eventi piccoli e grandi e a discutere fenomeni come la “tornanza”, parallela al fenomeno della “restanza”.

Una ricerca congiunta con il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania ha l’obiettivo di valutare i ritorni socio-economici derivanti dai festival. Il professor Salvatore Spagano, coordinatore dello studio, ha sottolineato che l’industria dei festival dal vivo vale 4,5 miliardi nel PIL italiano, evidenziando come il settore non solo crei opportunità di lavoro, ma anche legami sociali e coesione comunitaria.

La ricerca, prevista per la pubblicazione entro il 2026, sarà fondamentale per comprendere l’impatto reale degli eventi culturali e il loro ruolo nel promuovere identità e tradizioni locali, contribuendo così a un più ampio sviluppo socio-economico.