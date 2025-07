Festival da Non Perdere: Eventi Culturali di Agosto in Italia

L’estate è il periodo ideale per immergersi in festival dedicati all’arte, alla musica e alla cultura. In Italia, agosto presenta un’accattivante selezione di eventi che promettono di intrattenere e ispirare.

Il CRIVU Festival, che si svolgerà a Orsomarso (CS) dal 1 al 3 agosto, giunge alla sua seconda edizione. Organizzato da Michele Gerace e Monica Marziota, il festival propone una serie di attività tra cui arrampicate, passeggiate e performance artistiche, mirate a stimolare la creatività e le connessioni umane.

A Ripatransone (AP), il RipaMagic si terrà il 10 e 11 agosto, offrendo a visitatori spettacoli di magia, laboratori e opportunità di esplorare il Museo della Matemagica. Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta a Mattia Flip, un artista noto per il suo impegno umano in contesti difficili.

In Puglia, il PhEST di Monopoli festeggerà la sua decima edizione dall’8 agosto al 16 novembre, esplorando temi come memoria e identità attraverso l’arte contemporanea e la fotografia.

Il Segesta Teatro Festival in Sicilia, dal 25 luglio al 24 agosto, trasformerà il Parco archeologico di Segesta in un palcoscenico di opere teatrali e danze, richiamando artisti di fama e favorendo l’incontro tra tradizione e innovazione.

Altra importante iniziativa è il Fotografia Calabria Festival a San Lucido, che dal 1 agosto al 12 ottobre propone mostre e incontri dedicati alla fotografia contemporanea.

Altri festival degni di nota includono il Summer Jamboree a Senigallia, la Sottosopra Festival di Castelfranco Veneto e il Vulkano Summit Festival sull’Etna, ognuno con caratteristiche uniche e una programmazione ricca di eventi. Questi festival rappresentano un’opportunità per celebrare la creatività in ogni sua forma, invitando partecipanti a lasciarsi trasportare dalla bellezza dell’arte e della cultura italiane.