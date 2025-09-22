26.8 C
Roma
lunedì – 22 Settembre 2025
Musica

Festival Corale Città di Cagliari: Musica e Tradizione Sarda

Da StraNotizie
Festival Corale Città di Cagliari: Musica e Tradizione Sarda

Il Coro Collegium Karalitanum, con il supporto del Comune di Cagliari, presenta la nuova edizione del Festival Corale Città di Cagliari, con ingresso gratuito. Questo festival arricchisce il panorama musicale e culturale sardo e nel 2025 avrà come tema principale “Sa limba mea est musica”, un tributo alla lingua e alla musica sarda, sottolineando il loro valore come patrimonio vivo che unisce tradizione e modernità.

Tutti i concerti del festival si concentreranno sulla valorizzazione dell’uso della lingua sarda, trasformando le parole e il canto in un’espressione di identità condivisa. Il Coro Collegium Karalitanum sarà sempre presente, collaborando con formazioni di musica popolare per offrire al pubblico esperienze musicali uniche, unendo polifonia, tradizione e innovazione.

Il programma del festival è il seguente:

28 settembre: L’evento inizierà nella chiesa di Sant’Eulalia alle 19:30 con l’esibizione dei Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, noti nel mondo per il canto a tenore, seguito dalla “Ninna nanna campidanese” del compositore sardo Franco Oppo.

11 ottobre: Nella chiesa della Madonna del Suffragio al Cep, si esibirà il Coro Villa Ecclesiae con i Canti delle Miniere.

29 novembre: Presso la chiesa di San Giuseppe nel quartiere Santa Teresa, si esibirà il Coro Serpeddì con canti Campidanesi.

20 dicembre: Sempre nella chiesa di San Giuseppe, il gruppo Cuncordia a Launeddas presenterà la musica collegata al più antico strumento musicale della Sardegna.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Benedizione degli Animali a Folloni per la Natura e l’Amore
Articolo successivo
Confronto tra iPhone 17 Pro Max e 16 Pro Max in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.