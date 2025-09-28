Festival Clown&Clown a Monte San Giusto: Risate e Connessioni

Inizia oggi la 21esima edizione di Clown&Clown, un festival internazionale che riunisce clown-artisti e clown-dottori a Monte San Giusto, ribattezzata “La città del sorriso”. La manifestazione si svolgerà fino a domenica prossima e quest’anno si concentra sul tema della “connessione” in un’epoca sempre più digitale. Nato nel 2005 dalla Mabò Band in collaborazione con il Comune, il festival è organizzato dall’associazione Clown&Clown e mira a valorizzare il potere sociale e terapeutico della risata attraverso spettacoli, workshop, mostre, conferenze e attività per le scuole.

Oggi, dalle 15, le vie e le piazze si animeranno grazie a parate della Banda Ottavio Bartolini e della marching band MistraFunky. Sono previsti interventi del mago comico Mr. Dudi e del clown britannico Mr. Bang. Alle 17 si svolgerà lo spettacolo “Il giro della piazza” della compagnia Madame Rebiné, mentre alle 19 ci sarà un aperitivo intitolato AperiClown. Il momento più atteso sarà stasera alle 21.30 con l’accensione del naso rosso sul campanile della chiesa, simbolo del festival.

Da mercoledì, l’evento include Clown&Clown Kids, un’area dedicata ai bambini al Parco Piermanni, e ogni pomeriggio, dalle 16.30, sarà presente un furgone libreria itinerante. Giovedì e venerdì si svolgerà il ClownFactor al Pala Coface Cirkus, un contest per talenti circensi e clown che si contenderanno il Premio Takimiri. Il weekend concluderà il festival con “Rimbalzi di Gioia”, un evento con palloncini colorati e partecipazioni speciali. Durante lo spettacolo sarà assegnato il Premio Clown nel Cuore 2025 a Luca Trapanese, noto per la sua storia di amore verso la figlia Alba. L’ingresso è gratuito.