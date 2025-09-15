25 C
Festival Cinema! Italia ad Amburgo: una celebrazione culturale

Da StraNotizie
Il Festival del cinema italiano in Germania, “Cinema! Italia!”, festeggia il suo 28° anniversario. Questo evento è stato inaugurato ad Amburgo, con una serata speciale, mentre la finale si svolgerà a Berlino, dove sarà premiato il miglior film.

Il festival, sostenuto dall’Ambasciata Italiana a Berlino, rappresenta una significativa collaborazione tra la rete diplomatica in Germania, la distribuzione tedesca Kairos Film di Göttingen e Made in Italy di Roma, che organizza l’evento. La manifestazione riceve anche il supporto del Ministero della Cultura e del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Amburgo e Berlino e strutture cinematografiche locali.

L’inaugurazione si è tenuta alla cinemateca “Metropolis”, dove è stata proiettata l’opera “Una madre” di Stefano Chiantini, presente alla serata. Gli organizzatori spiegano che il festival non è solo una manifestazione cinematografica, ma anche uno strumento di promozione culturale, che racconta l’Italia contemporanea e promuove il dialogo tra i due Paesi, caratterizzati da legami storici e culturali profondi.

I film proiettati toccano temi attuali della società italiana, riflettendo abitudini, desideri e preoccupazioni quotidiane. La rassegna affronta questioni universali come la maternità, l’emancipazione femminile e l’incontro tra culture, miscelando dramma e commedia.

Quest’edizione prevede anche un omaggio al regista Francesco Rosi, con la proiezione restaurata de “Le mani sulla città”. Il programma del festival, che si estende oltre Amburgo e Berlino a diverse città del nord della Germania, è consultabile sul sito ufficiale. La serata conclusiva si terrà al Cinema Babylon di Berlino.

