Festival Brianza Classica: Musica e Melodie senza Tempo

Il festival itinerante Brianza Classica offre tre concerti di grande musica nel fine settimana. L’evento inizia stasera alle 20.30 presso Villa Borromeo ad Arcore con il recital intitolato “Il concerto degli anniversari – Omaggio a Ravel e Satie”. Sarà il Duo Maclè, composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, a esibirsi al pianoforte a quattro mani, presentando un repertorio che spazia dalle influenze francesi al jazz di Gershwin e alle opere di Stravinskij.

L’apertura del concerto sarà affidata a Maria Roccasalva Firenze al violoncello, accompagnata da Roberto Gambaro al pianoforte, che eseguirà il “Preludio Giovanile”. Domani, il festival si sposterà a Biassono, dove il Duo Camicia-Paternoster offrirà un altro concerto alle 16.30 nel cortile di Ca’ de Bossi. Questo duo, composto da Vito Paternoster al violoncello e Pierluigi Camicia al pianoforte, presenterà “In stile popolare: melodrammi da camera”, con fantasie ispirate alle opere di Verdi e omaggi a Ravel.

Sabato 27, Ca’ de Bossi ospiterà il “Ballo viennese d’autunno”, evento realizzato dalla Società di Danza Monza e Brianza per celebrare i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss II, famoso per i suoi valzer. Infine, domenica alle 17, Villa Scaccabarozzi a Usmate farà da palcoscenico per “Le note degli Oscar”, con il Mousiké Brass Quintet. Questo ensemble eseguirà brani di colonne sonore di celeberrimi compositori come John Williams e Hans Zimmer, con la partecipazione di voci recitanti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 335-5461501.