Festival Bande Musicali Valle d’Itria 2025: Scopri il Programma!

Il Festival Internazionale BANDE MUSICALI “Valle d’Itria” è pronto a tornare per la sua 27ª edizione, confermandosi come uno dei principali eventi musicali in Europa. Questo prestigioso festival si svolgerà a Cisternino dal 24 al 27 luglio 2025, facendo da palcoscenico a talentuose bande musicali provenienti da vari angoli del continente.

Il programma del festival è ricco e variegato: si esibiranno tra gli altri la Grande Orchestra Velký dechový orchestr města Zlína, il Corpo Bandistico Il Pentagramma di Vizzini, la Banda Musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta, la Banda Municipal de Lleida e le Majorettes di Mohelnické, insieme alla locale Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e alla Junior Band AMC di Cisternino.

L’inaugurazione del festival avrà luogo giovedì 24 luglio con una serata introduttiva che sorprenderà il pubblico con un programma musicale inaspettato. Venerdì 25 luglio, a dare il via ufficiale alla manifestazione ci sarà una sfilata nel centro cittadino, seguita da un concerto del Gomalan Brass Quintet in Piazza Garibaldi.

Sabato 26 luglio, la musica conquisterà Piazza Garibaldi con un grande concerto delle bande, promettendo un viaggio sonoro affascinante. La chiusura del festival, domenica 27 luglio, si svolgerà in vari angoli suggestivi del centro storico, culminando con il concerto di Antonella Ruggiero accompagnata dall’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”.

L’accesso a tutte le serate del festival è gratuito. Durante l’evento, saranno disponibili anche installazioni artistiche, un mercato dedicato a prodotti locali e varie opzioni di street food, per arricchire ulteriormente l’esperienza della festa. L’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS è l’organizzatrice dell’evento, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Cisternino e dalla Regione Puglia.