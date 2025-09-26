Festival Back TO Bach: emozioni barocche a Torino

La città si prepara a immergersi nelle sonorità del barocco con il Festival “Back TO Bach”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Torino e organizzato dall’Accademia Musicale Ruggero Maghini. L’evento celebra l’eredità di Johann Sebastian Bach con due serate in luoghi storici.
Il primo concerto avrà luogo il 26 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Chiara, dove si esibirà il coro locale insieme all’Ensemble Instrumentum Vocale. Il programma, intitolato “Musiche per le Regie Nozze”, offrirà un viaggio nel fasto delle cerimonie di corte, combinando grandeur e intensità emotiva.
La rassegna proseguirà il 27 settembre, sempre alle 21, presso il Santuario della Beata Vergine di San Giovanni a Sommariva Bosco. In questa occasione, l’ensemble Les violes du roi presenterà “Dialoghi d’Europa per viole da gamba”, un concerto che unisce strumenti antichi e diversi repertori, creando un’esperienza musicale unica che attraversa epoche e culture.
Questi due concerti sono parte di un’impegnativa ricerca di valorizzazione del patrimonio musicale, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare opere raramente presenti nei programmi delle stagioni musicali tradizionali.
