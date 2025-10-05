21.1 C
Festival attualità in Sardegna: cultura e eventi da non perdere

Domenica 5 ottobre si svolgeranno diversi eventi interessanti in Sardegna. A Porto Torres, al Teatro Parodi, si terrà lo spettacolo “El Festín De Los Cuerpos” delle compagnie spagnole Danza Mobile e Incubo Teatro, una rappresentazione che invita a riflettere sull’essere umano in chiave umoristica e fantastica.

Sempre a Porto Torres, nella baia di Porto Ferro, si avvia un nuovo percorso per scoprire il territorio. Un archeologo guiderà i partecipanti nella visita alle Domus de Janas, importanti siti archeologici riconosciuti dall’UNESCO. La giornata proseguirà con una degustazione di vini, seguita da un concerto di Sidra e la sua band.

A Sassari, presso il Quod Design, il festival “Fino a leggermi matto” vedrà la partecipazione di Federico Traversa e della band Purple Drip, mentre nel pomeriggio si svolgerà uno spettacolo per bambini e altre presentazioni di libri, culminando con l’esibizione del cantautore Avincola.

A Porto Torres, il festival “Radici di Sardegna” si chiuderà con visite a siti archeologici e un concerto della band “Creuza de mä”. La giornata si arricchirà di mostre fotografiche e di eventi finali inspirati alla cultura sarda.

Per chi ama la letteratura, a Sassari si renderà omaggio a Sergio Atzeni con uno spettacolo dedicato, e a Porto Ferro si chiuderà il “Discovery Sardinia Festival Weekender” con un beach party.

Infine, a Mara e Semestene, il festival “Storicamente” ospiterà incontri e presentazioni di libri dedicati a storia e cultura, con interventi di esperti e autori. Gli eventi di domenica offrono una ricca offerta culturale e artistica nella regione.

