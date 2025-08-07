Festival Antichi Sapori: Festa e Gusto nelle Marche

Dal 15 al 17 agosto 2025, il borgo di Force, nel Piceno, si prepara a ospitare “Antichi Sapori”, un festival che celebra l’arte di strada e la gastronomia marchigiana. Questo evento, molto atteso, promette di animare il paese con spettacoli per tutte le età, offrendo un mix di cultura, divertimento e sapori locali.

Il programma di quest’anno si preannuncia ricco di sorprese, con performance di giocolieri, acrobati, clown e musicisti che si svolgeranno in diverse aree del centro storico. L’evento si allinea con Ferragosto, una data emblematicamente estiva, e rappresenta un’opportunità per offrire un’esperienza coinvolgente ai visitatori.

I partecipanti potranno assaporare piatti tradizionali preparati secondo le ricette autentiche marchigiane, serviti nei punti ristoro sparsi per le vie del borgo. Questi spazi gastronomici non solo offriranno prelibatezze locali, ma regaleranno anche viste spettacolari, creando un’atmosfera unica di convivio e accoglienza.

Oltre agli spettacoli dal vivo, le serate saranno animate da musica folk e DJ set, garantendo divertimento fino a tarda notte. “Antichi Sapori” si afferma così come uno degli eventi estivi imperdibili delle Marche, promettendo un viaggio tra tradizione e festa.

Per ulteriori informazioni sul programma e le novità di questa edizione, sarà possibile seguire le pagine social dedicate al festival.