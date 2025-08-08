30 C
Festival Agnesi 2025: La Musica in Festa a Merate

Festival Agnesi 2025: La Musica in Festa a Merate

La musica è un’arte che unisce le persone e celebra la creatività. L’undicesima edizione del Festival Agnesi 2025 rappresenta un’importante occasione per il talento musicale emergente.

La Scuola di Musica San Francesco aps di Merate ospiterà quest’evento dal 24 al 30 agosto, con esibizioni dell’Orchestra Maria Teresa Agnesi. Durante la settimana del festival, il pubblico potrà assistere a numerosi concerti gratuiti presso la Villa Confalonieri. Questa manifestazione sarà preceduta dai corsi musicali estivi che coinvolgeranno gli studenti della scuola.

Il clou del festival si svolgerà sabato 30 agosto alle 18:00 con un concerto finale, che vedrà protagonisti l’Orchestra Maria Teresa Agnesi e altri talenti della Città di Merate, presso l’Anfiteatro dell’area monsignor Basilico, conosciuta anche come area Cazzaniga. Questo evento si preannuncia come un’importante vetrina per gli allievi e un’opportunità per il pubblico di immergersi nella cultura musicale locale.

