Festival a Pontedera

Il Pontedera Music Festival giunge alla sua ottava edizione, confermando la sinergia tra l’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio, principali promotori dell’offerta culturale e musicale in Valdera. Il Festival si avvale del contributo e supporto di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Banca Popolare di Lajatico e Amministrazione Comunale di Pontedera.

Sono sedici gli appuntamenti che si svolgeranno da gennaio a giugno, con location come l’Auditorium del Museo Piaggio, l’Auditorium “Marco Papiani” dell’Accademia Musicale Pontedera, Villa Crastan e il Teatro ERA. Il cartellone si apre con il ciclo “Musical Duels – Duelli Musicali interattivi con la partecipazione del pubblico”, che mira allo sviluppo di nuovo pubblico e vedrà la partecipazione di musicisti under 35.

Il ciclo esplora le possibilità espressive del rapporto tra musica e testo, con appuntamenti che confrontano madrigale e lied, musica vocale e strumentale, musica prima e dopo il testo nel repertorio jazzistico e canzone d’autore. Il ciclo sarà condotto dai musicologi Marco Mangani e Marco Gallenga dell’Università di Firenze.

Il cartellone prosegue con l’alternanza tra artisti di fama internazionale e musicisti e ensemble protagonisti del territorio, con proposte che spaziano tra la musica classica, il jazz e la musica fusion. Sono previsti appuntamenti con il celebre violinista Alessandro Quarta, il pianista Giuseppe Guadagnino, l’Ensemble Quartocolore e il giovane pianista Paolo Eherenheim.

Tra gli appuntamenti particolari spiccano quelli incentrati sulle musiche legate alla figura di Leonardo Da Vinci, la colonna sonora originale di Miles Davis e composizioni inedite per flauto e fisarmonica. Il cartellone si chiuderà con un concerto dell’Orchestra Stefano Tamburini che presenterà una originale re-interpretazione delle celebri “Quattro Stagioni di A. Vivaldi”. L’attenzione ai giovani e allo sviluppo del nuovo pubblico è confermato anche dalle attività collaterali al Festival, che coinvolgeranno le scuole superiori della città con parte della progettualità PEZ – Progetti Educativi Zonali e il progetto “Musica inclusiva”.

