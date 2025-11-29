Festival ‘700 Musicale Napoletano

L’Associazione Domenico Scarlatti annuncia la XXV edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione della ricca tradizione musicale napoletana del XVIII secolo. Il Festival si svolgerà dal 3 al 30 dicembre in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli.

Il programma del Festival prevede concerti, narrazioni e visite guidate per vivere la magia di un’epoca straordinaria. Tra gli eventi in programma, si segnalano “Flaminia Scarlatti” con l’Ensemble Vox ex Caelis, “Smooth Scarlet Surface” con musiche di Alessandro Scarlatti e sonorità contemporanee, e “Regine del ‘700” con l’Ensemble Plaerdemavida.

Il Festival prevede anche concerti straordinari, come “Cessate o fulmini!” con Orchestra il Pomo d’Oro e “Missa ad usum Capellae Pontificiae” di Alessandro Scarlatti, con Nova Ars Cantandi. Inoltre, sono previste narrazioni e visite guidate per scoprire la Napoli del Settecento, con itinerari che esplorano la storia, l’arte e la musica del ‘700 napoletano.

I biglietti per il Festival sono disponibili da 7 euro, con agevolazioni per gruppi e convenzioni. Le visite guidate sono disponibili al costo di 7 euro, compreso il noleggio delle radioline. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Domenico Scarlatti. L’Associazione Domenico Scarlatti è un ente culturale senza scopo di lucro che promuove la conoscenza della musica barocca e sostiene giovani talenti nazionali e internazionali.