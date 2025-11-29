12.3 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Musica

Festival ‘700 Musicale Napoletano

Da stranotizie
Festival ‘700 Musicale Napoletano

L’Associazione Domenico Scarlatti annuncia la XXV edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione della ricca tradizione musicale napoletana del XVIII secolo. Il Festival si svolgerà dal 3 al 30 dicembre in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli.

Il programma del Festival prevede concerti, narrazioni e visite guidate per vivere la magia di un’epoca straordinaria. Tra gli eventi in programma, si segnalano “Flaminia Scarlatti” con l’Ensemble Vox ex Caelis, “Smooth Scarlet Surface” con musiche di Alessandro Scarlatti e sonorità contemporanee, e “Regine del ‘700” con l’Ensemble Plaerdemavida.

Il Festival prevede anche concerti straordinari, come “Cessate o fulmini!” con Orchestra il Pomo d’Oro e “Missa ad usum Capellae Pontificiae” di Alessandro Scarlatti, con Nova Ars Cantandi. Inoltre, sono previste narrazioni e visite guidate per scoprire la Napoli del Settecento, con itinerari che esplorano la storia, l’arte e la musica del ‘700 napoletano.

I biglietti per il Festival sono disponibili da 7 euro, con agevolazioni per gruppi e convenzioni. Le visite guidate sono disponibili al costo di 7 euro, compreso il noleggio delle radioline. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Domenico Scarlatti. L’Associazione Domenico Scarlatti è un ente culturale senza scopo di lucro che promuove la conoscenza della musica barocca e sostiene giovani talenti nazionali e internazionali.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Aiuto alla fauna selvatica in Piemonte
Articolo successivo
Tecnologia in Grecia: WMF Roadshow a Salonicco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.