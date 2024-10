FESTIVAL 2024 in Italia: Programma, Date e Biglietti [Info e Dettagli]

Ecco un elenco dei migliori festival che si svolgeranno in Italia nei prossimi mesi, offrendo una varietà di esperienze culturali e musicali.

SWING’N’MILAN si tiene a Milano, presso il Spirit de Milan, dal 11 al 13 ottobre. Questo festival è dedicato al mondo della musica e della danza swing. Durante il weekend, ci saranno diverse attività di apprendimento, come il "First Step" per principianti, curato dalla Golden Swing Society. Ogni sera si esibiranno band dal vivo, come i Chicago Stompers Swingtet e i Woodchoppers di Giorgio Cuscito. Sono previsti anche numerosi dj set e competizioni di danza, tra cui la Strictly Lindy Hop Couple Competition.

Un altro evento da non perdere è il ROMAEUROPA FESTIVAL – DIGITALIVE, che si svolge a Roma dal 11 al 13 ottobre presso il Mattatoio. Questo festival pone l’accento sulle arti digitali, presentando artisti come Muziektheater Transparant, Leon Rogissart, e diversi altri che esibiranno performance innovative e collaborazioni artistiche. Maggiori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale del festival.

Il DR. MARTENS DAY invece, avrà luogo il 12 ottobre a Milano presso l’Ex Macello. Questo evento musicale vedrà esibirsi artisti come Fulminacci, Emma, e il DJ set di Est Radio, promettendo una serata vivace e coinvolgente.

Un’altra serie di eventi da menzionare è quella organizzata da LACRIMA PARTY, che si snoderà in varie città italiane. Le date vanno dall’11 ottobre a finire il 31 dicembre, toccando località come Ravenna, Bergamo, Rimini, Bologna, e molte altre. Ogni tappa avrà performance dal vivo e diverse atmosfere festose.

In sintesi, l’Italia offre un panorama culturale ricco e diversificato, con festival che celebrano la musica, la danza e le arti digitali. Gli eventi sono una grande opportunità per vivere esperienze uniche e scoprire nuovi talenti, in un contesto di festa e creatività. Non dimenticate di controllare i dettagli dei vari eventi e di partecipare a quelli che più vi ispirano!