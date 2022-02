Festeggia il #PancakeDay e per l’occasione vizia il tuo pelosetto! Qui una delle nostre ricette preferite ❤🐶✨

Ingredienti

50 gr di farina

1 uovo

100 ml di acqua

A piacere, per esempio burro di arachidi senza xilitolo

1. Aggiungi tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolali

2. Continua a mescolare fino ad ottenere un composto

3. Scalda la padella a fuoco medio

4. Con l’aiuto di una bottiglia, disegna la forma di un osso o di una zampetta

5. Riempi con il resto del composto

6. Cuoci per 30 secondi per lato

7. Aggiungi le decorazioni a tuo piacimento

📸@annaav