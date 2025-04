FESTEGGIA COME UN DEEJAY 2025: Artisti e Biglietti in Anteprima

A due mesi dall’evento, è stata annunciata parte del programma di PARTY LIKE A DEEJAY 2025, che si svolgerà al Parco Sempione e all’Arco della Pace di Milano dal 6 all’8 giugno. Questa festa di Radio Deejay promette un weekend ricco di musica, sport e intrattenimento.

Per le due serate musicali all’Arco della Pace, sono stati rivelati i primi artisti che si esibiranno sul palco. Sabato 7 giugno suoneranno BRUNORI SAS, FRANCESCO GABBANI, FRANCO126, JOAN THIELE e OLLY. Domenica 8 giugno sarà il turno di BNKR44, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, PLANET FUNK, RKOMI, SHABLO TORMENTO JOSHUA E GUÈ, e THE KOLORS. La lineup completa per entrambe le serate sarà annunciata nelle prossime settimane.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, gli interessati possono visitare il sito web dedicato all’evento.