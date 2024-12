Feste natalizie, il vademecum per chi desidera una gravidanza

Per chi è in attesa o desidera una gravidanza, il periodo natalizio può presentare sfide legate a eccessi alimentari e stress. Il dottor Mauro Cozzolino, specialista in medicina riproduttiva presso il Centro IVI di Roma, offre consigli utili per affrontare le festività mantenendo il benessere e la fertilità.

Innanzitutto, è importante rilassarsi. Non ci sono periodi migliori per concepire, ma lo stress quotidiano è un fattore negativo. Le feste rappresentano un’opportunità per staccare dalla routine e passare del tempo con la famiglia in un’atmosfera serena, migliorando il benessere psicofisico e favorendo la fertilità.

Per quanto riguarda la gestione degli eccessi a tavola, è consigliabile concedersi qualche “sgarro” solo nelle giornate principali, mantenendo comunque una dieta equilibrata. Cozzolino suggerisce di non ricorrere a digiuni o restrizioni drastiche. Alcuni consigli pratici includono: ridurre le porzioni e masticare lentamente per una migliore digestione; preferire cibi ricchi di vitamine del gruppo B, come spinaci e legumi, che sono cruciali per la fertilità; e includere cibi con grassi “buoni” come l’olio d’oliva, l’avocado e il pesce azzurro, ricchi di omega-3.

Per le donne in gravidanza, è fondamentale mantenere buone abitudini igieniche, lavando accuratamente frutta e verdura, e evitando cibi potenzialmente rischiosi come pesce crudo e carne poco cotta.

L’attività fisica è un altro aspetto importante, poiché mantenersi attivi anche durante le feste è essenziale per il benessere generale. Si possono effettuare attività a intensità moderata come passeggiate, giri in bicicletta e camminate veloci, ricordando che la chiave è la costanza e non l’intensità.

Infine, le festività possono essere un momento di riflessione e preparazione per il nuovo anno. Chi cerca una gravidanza o è già in attesa dovrebbe prendersi cura della propria salute e trovare momenti di relax, contribuendo così a un equilibrio tra benessere fisico ed emotivo. Con piccoli accorgimenti, è possibile godere dell’atmosfera delle festività mantenendo al centro la salute propria e della famiglia, soprattutto in un contesto in cui c’è una carenza di informazione sulla fertilità.