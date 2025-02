Feste, folklore e formaggi: tra le vette lombarde, c’è un borgo medievale che è un vero tesoro nascosto

Un piccolo angolo di paradiso alpino dove si incontrano storia, tradizione e natura

Bagolino è un affascinante borgo medievale situato nella provincia di Brescia, Lombardia, noto per il suo carnevale, uno dei più antichi del Nord Italia, le cui origini risalgono al XVI secolo. Questo comune fa parte della Comunità Montana della Valle Sabbia e ha una storia ricca, che inizia dopo la caduta dell’Impero romano, quando fu influenzato dai Longobardi. Nel corso dei secoli, Bagolino è stato governato da diverse entità, tra cui la famiglia nobile dei Lodron e la Repubblica di Venezia, mantenendo legami di fedeltà e ricevendo autonomia. Con l’arrivo dei napoleonici nel 1797, divenne parte del Regno Lombardo Veneto e, successivamente, nel 1861 del Regno d’Italia.

Bagolino è celebre per la sua produzione casearia, in particolare per il formaggio Bagòss, un tesoro gastronomico tipico delle montagne circostanti, e per il suo carnevale ricco di musiche, danze, maschere e costumi, che si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2025. Non si può perdere la visita alla Chiesa di San Rocco, con i suoi affreschi, e alla Chiesa di San Giorgio Martire, mentre la natura circostante offre opportunità per trekking ed escursioni.

Ben collegato grazie a una rete di trasporti pubblici, Bagolino si trova facilmente raggiungibile da Brescia, Bergamo e Milano, rendendolo una meta ideale per gli amanti della montagna e della tradizione. Questo borgo rappresenta quindi un perfetto incontro tra storia, cultura e bellezze naturali.