Feste esclusive alla Mostra del Cinema di Venezia 2023

Da StraNotizie
L’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre. Durante questo periodo, molte star di Hollywood calcheranno il red carpet, presentando i loro film e partecipando a eventi esclusivi. I festeggiamenti promettono glamour ed eleganza, con varie feste in programma.

Ogni sera al Lido si terrà un party su invito esclusivo, organizzato da Tiziana Rocca, esperta di public relations e direttrice artistica di importanti festival cinematografici. La festa inaugurale, il 31 agosto, sarà dedicata al Filming Italy Venice Award presso l’Hotel Excelsior. La madrina, Matilde Gioli, sarà al fianco di Tiziana Rocca per premiare circa trenta protagonisti del cinema italiano, tra cui premiati come Alicia Silverstone e Ferzan Özpetek, con Da’Vine Joy Randolph come ambasciatrice dell’evento.

Il 2 settembre, al Centurion Palace sul Canal Grande, si svolgerà la celebrazione per i vent’anni della rivista «Diva e Donna». Mara Venier riceverà il premio come Personaggio dell’Anno, un riconoscimento di affetto e stima. Il 4 settembre, la rivista «Ciak» organizzerà una festa in collaborazione con Campari, portando un mix di stile italiano e atmosfera cosmopolita al Lido. Infine, il 5 settembre si terrà un evento dedicato al Nuovo Imaie, istituto per la tutela degli artisti.

