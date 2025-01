Feste e ponti 2025: quante ferie servono per 32 giorni di vacanza

L’Epifania segna la fine delle feste invernali, ma il nuovo anno offre molte opportunità per viaggi e gite grazie ai giorni festivi che cadono in giorni lavorativi. Già nei primi giorni di gennaio, chi ha preso ferie il 2 e il 3 ha potuto godere di sei giorni consecutivi di riposo, dal 1° gennaio fino all’Epifania.

La primavera del 2025 si presenta con alcuni periodi di vacanza interessanti. Sebbene i primi mesi non offrano pause, alla fine di aprile e all’inizio di maggio si possono sfruttare le festività di Pasqua (20 e 21 aprile), il 25 aprile (Festa della Liberazione, che quest’anno cade di venerdì) e il 1° maggio (Festa dei lavoratori, che sarà un giovedì). Con 7 giorni di ferie, si possono unire le varie festività per avere 16 giorni di vacanza, dal 19 aprile al 4 maggio. Alternativamente, richiedendo solo 3 giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile), si possono unire Pasqua e Festa della Liberazione per un riposo di 10 giorni.

Richiedendo un solo giorno di ferie, venerdì 2 maggio, è possibile creare tre ponti in tre settimane: uno per Pasqua (19-21 aprile), uno per la Festa della Liberazione (25-27 aprile) e uno per la Festa dei lavoratori (1-4 maggio).

Anche giugno offre un ponte, con la Festa della Repubblica, il 2 giugno, che cade di lunedì, dopo il weekend del 31 maggio e del 1° giugno. In estate, Ferragosto cade di venerdì, permettendo un ponte dal 15 al 17 agosto senza necessità di giorni di ferie.

Infine, il mese di dicembre regala altre occasioni di riposo. Iniziamo con la Festa dell’Immacolata, che consente di estendere il weekend del 6 e 7 dicembre, poiché l’8 dicembre cade di lunedì. A fine mese, il Natale (giovedì) e Santo Stefano (venerdì) offriranno un ponte di 4 giorni, dal 25 al 28 dicembre, permettendo di godere appieno delle festività natalizie.