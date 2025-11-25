Feste a Macerata

Il Comune di Macerata ha organizzato una serie di eventi per il Capodanno e l’Epifania. Il 31 dicembre, in piazza della Libertà, si terrà una mega kermesse con dj, gadget, effetti speciali, balli ed esibizioni di danza classica, contemporanea, moderna, hip hop e break dance. Inoltre, ci saranno anche salsa, bachata e kizomba. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Kloro Philla e la Pro loco di Macerata.

Il 6 gennaio, si terrà l’appuntamento con Miss Befana, giunto alla XVIII edizione, con la tradizionale calata dalla torre civica. Quest’anno, l’evento sarà ampliato con una giornata di eventi che si aprirà alla cattedrale di San Giovanni con l’arrivo dei Magi e la Messa, e una mostra di macchine d’epoca in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio, ci sarà un concorso per eleggere la Miss Befana 2026 e una discesa acrobatica della Vecchina dalla torre civica.

Il Comune punta anche sulla cultura, con due nuove mostre, orari dei musei prolungati, la torre civica aperta di sera e il secondo piano del Buonaccorsi visitabile. Ci saranno anche laboratori per bambini, concerti e prosa al teatro, una mostra dei presepi e danza. Inoltre, debutterà il festival “Letture maceratesi” con incontri e conferenze che vedranno tra i protagonisti Fabio Dragoni, Pietro Senaldi e Gianluigi Paragone.