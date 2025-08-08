Festa sui social, arrestato per evasione dai domiciliari

In un’operazione condotta dalla Compagnia di Cerreto Sannita, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, già noto alle autorità, accusato di evasione dagli arresti domiciliari. L’azione è stata realizzata in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento.

Le indagini sono iniziate dopo la diffusione su TikTok di video che documentavano una festa privata tenutasi nella sua abitazione. Questa celebrazione era stata organizzata per segnare il suo rientro a casa con misure di arresto domiciliare, ma le immagini hanno rivelato la presenza di numerosi invitati e violazioni delle restrizioni imposte. Tra i partecipanti figurava anche un noto cantante neomelodico, il quale ha condiviso sui social i momenti dell’evento.

Le verifiche da parte delle forze dell’ordine hanno confermato che l’individuo aveva abbandonato arbitrariamente il suo domicilio. A seguito delle prove raccolte, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Benevento e dovrà affrontare un nuovo reato di evasione.

L’adozione del provvedimento è parte delle procedure cautelari durante le indagini preliminari, e i destinatari di tali ordinanze sono considerati presunti innocenti fino a un eventuale giudizio definitivo.