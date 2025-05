Festa Scudetto Napoli: Orario e Dettagli della Celebrazione

Il Napoli celebra oggi, lunedì 26 maggio, il suo quarto scudetto, conquistato venerdì scorso con la vittoria contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato. Questo trionfo ha reso irrilevante il successo dell’Inter a Como. La squadra, guidata da Antonio Conte, parteciperà a una sfilata su un bus scoperto, due anni dopo l’ultima celebrazione.

La festa avrà inizio oggi alle 15.30 e proseguirà per l’intera giornata. La sfilata partirà dal lungomare di Mergellina per concludersi a Piazza Vittoria.

Per chi desidera seguire l’evento, la festa Scudetto sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con uno studio dedicato, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com