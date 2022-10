Festa Roma, Pennac: "Europa ha relazioni con Iran che uccide le donne, vergogna"

“Prima di parlare di cinema, prima di parlare del film, volevo dire una cosa: il governo di un Paese vicino a noi ha dichiarato guerra alle donne. Un vera guerra degli uomini del suo governo contro le donne. E noi, paesi europei, Italia, Francia, Germania eccetera, continuiamo ad avere con questo governo che uccide le donne relazioni diplomatiche, economiche e questa è una verità profonda è terribilmente triste. Vergogna”. Così Daniel Pennac sulla situazione in Iran, prima della conferenza di presentazione del film ‘Daniel Pennac: ho visto Maradona‘, il documentario che lo scrittore ha presentato alla kermesse capitolina e che sarà in onda prossimamente su Sky Arte e in streaming su Now.

Pennac racconta nella pellicola ‘l’effetto Maradona’: attraverso un’indagine creativa e surreale tra palcoscenico e strade di Napoli lo scrittore indaga -con il suo disincantato punto di vista-per scoprire l’impatto del mito del Diez sulla vita e sulle storie di persone comuni e maradoniani doc. Con la partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni, Roberto Saviano e Luciano Ferrara, il doc è coprodotto da Societat Sardina Toné Franché e Samarcanda Film con Effe Tv – Feltrinelli Real Cinema e il contributo della Film Commission regione Campania.