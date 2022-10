Festa Roma, il regista: "'L'uomo sulla strada' thriller romantico e non canonico"

“Cerco sempre ambientazioni che siano non-luogo non-tempo. La scelta della location è stata maniacale, perché per me il luogo è un’impronta, e aiuta i personaggi ad immergersi nella storia. E’ come una nuova stesura”. Così il regista di Gianluca Mangiasciutti, che parla all’Adnkronos della sua opera prima ‘L’Uomo sulla Strada’ presentato nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

La pellicola, un drama thriller il cui soggetto si è aggiudicato il Premio Solinas – Storie per il cinema, racconta la storia di Irene, che ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, la giovane diventa una adolescente ribelle e introversa con l’unica ossessione di farsi giustizia. Ad un certo punto incontra l’assassino del padre, ma il destino riserverà ad entrambi una sorpresa. Ritmo e suspence conducono ad emozioni e sentimenti inaspettati. Protagonisti di questa intensa storia sono Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo.

“Due outsider che si incontrano, si inseguono e si amano -spiega il regista- pur avendo un background totalmente differente. E’ quel romanticismo non canonico che mi piace definire un thriller emotivo, perché è un romanticismo che genera tensione”. Un film che parla di “redenzione, che fa parte del personaggio di Michele che io interpreto -spiega Lorenzo Richelmy- Il film porta i due personaggi davanti a dei muri dove non puoi andare dritto, devi operare delle scelte. Questo è un tema molto ricorrente ai giorni nostri, così come il senso di colpa”.

La redenzione “è una necessità inconscia che si trasforma e si materializza nello scegliere, che fanno si che lui diventi un uomo”, aggiunge Lorenzo Richelmy all’Adnkronos. Tutti i film “parlano d’amore, quello è comunque il tema, e anche in questo caso è così. Michele e Irene, per far si che questo amore impossibile possa realizzarsi, dovranno scegliere: voglio solo sopravvivere o vivere appieno?”.

Il personaggio di Irene pratica nuoto agonistico, e trova nell’elemento acqua un rifugio da ansie e angosce. “Un mondo prima del film a me quasi totalmente sconosciuto -spiega Aurora Giovinazzo- Ho avuto modo di instaurare un rapporto bello e fondamentale con l’acqua per il personaggio di Irene. Il nuoto è per il mio personaggio un modo per sfogarsi, per stare bene, uno scudo che lei mette davanti. Nel film tra l’altro sono sempre io che nuoto, in tutte le scene, e mi sono preparata per mesi prima di girare”.