Festa per gli animali e beneficenza a Loreto Aprutino

Da StraNotizie
Il 31 agosto si terrà una giornata di festa e solidarietà al centro Acquatic Emotion, dedicata alle famiglie e agli amanti degli animali. Questo centro, specializzato in idroterapia e riabilitazione veterinaria, si trova a Loreto Aprutino, in contrada Cartiera.

Durante l’evento, si avrà l’opportunità di divertirsi insieme ai propri animali e scoprire i benefici dell’idroterapia e della dog therapy per bambini con esigenze speciali (BES). Uno degli aspetti distintivi della giornata sarà il percorso di idro dog therapy, in cui i bambini potranno interagire con cani addestrati, promuovendo il loro benessere emotivo e psicologico.

L’integrazione di idroterapia e dog therapy offrirà un’esperienza coinvolgente e divertente, guidata dai professionisti del centro. L’evento è pensato per tutte le età, con attività per animali e proprietari.

Un momento saliente della giornata sarà l’inaugurazione della sede dell’Accademia FISA, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Il Presidente Nazionale FISA, Raffaele Perrotta, sarà presente per evidenziare l’importanza del centro nella formazione di professionisti e cani da salvataggio. Durante la cerimonia, saranno presentati i futuri programmi di formazione.

Il programma dell’evento prevede:

– Ore 10:00: Apertura dell’evento e accoglienza
– Ore 11:00: Attività cinofile
– Ore 12:00: Esibizioni di cani da salvataggio
– Ore 13:00: Catering con prodotti tipici abruzzesi
– Ore 13:30: Attività di dog therapy per bambini BES
– Ore 14:30: Esibizioni di cani da salvataggio
– Ore 16:00: Inaugurazione della sede dell’Accademia FISA
– Ore 17:00: Saluti finali

L’ingresso è gratuito.

