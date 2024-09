Festa Musicale SUZUKI con AMADEUS [Dettagli e Programma]

Questa sera, 17 settembre, si svolgerà all’Allianz Cloud di Milano il “SUZUKI MUSIC PARTY”, un evento musicale condotto da Amadeus. Lo spettacolo sarà trasmesso in prima serata domenica 22 settembre sul canale NOVE. Durante la serata, si esibiranno 15 artisti di rilievo della musica italiana, che presenteranno le loro nuove canzoni in attesa per l’autunno, mentre riproporranno anche i loro classici.

Il cast prevede nomi importanti come Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma, Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Paola & Chiara con BigMama, Simba la Rue, Clara, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Fudasca, Mecna, La Rappresentante di Lista, e Benji e Fede. Questa lineup promette di offrire una serata ricca di musica e sorprese, riflettendo la varietà e la vivacità del panorama musicale italiano contemporaneo.

L’evento si svolgerà a Milano e rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica, offrendo un mix di performance dal vivo e nuovi lanci musicali. La trasmissione sul NOVE permetterà a una vasta audience di godere del programma anche da casa, rendendolo accessibile a tutti coloro che non possono partecipare direttamente all’evento.

I biglietti per il “SUZUKI MUSIC PARTY” sono disponibili per l’acquisto e gli interessati possono cliccare sul link fornito per assicurarsi la propria partecipazione. La serata, oltre a celebrare la musica, mira a creare un momento di convivialità e condivisione tra artisti e pubblico.

In sintesi, il “SUZUKI MUSIC PARTY” si preannuncia come una delle serate più attese dell’anno, un connubio tra talenti affermati e nuove promesse della musica italiana. I fan sono invitati a prepararsi per una notte indimenticabile che promette di essere piena di emozioni, ritmo e divertimento. Non perderti la prima serata il 22 settembre su NOVE, per vivere tutto il calore e la passione della musica italiana.