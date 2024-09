FESTA MUSICALE SUZUKI con AMADEUS: Alla Scoperta delle Hit dell’Autunno [Info e Programma]

Questa sera, domenica 22 settembre, il NOVE trasmetterà in prima serata il “SUZUKI MUSIC PARTY”, il primo show di AMADEUS dopo l’esperienza in Rai. L’evento, registrato il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano, vedrà la partecipazione di 21 artisti di grande rilievo della scena musicale italiana, che presenteranno brani inediti destinati a diventare le hit dell’autunno, affiancati dai classici del loro repertorio. Amadeus ha sottolineato che il Suzuki Music Party non è una competizione, ma una vera e propria celebrazione della musica.

La conduzione sarà affidata a Amadeus, che sarà affiancato da Ilenia Pastorelli, attrice conosciuta e vincitrice di un David di Donatello. Il cast, presentato da Amadeus con DJ Massimo Alberti, rappresenta una selezione diversificata della discografia italiana, offrendo al pubblico una vasta gamma di generi e stili musicali.

Tra gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Allianz Cloud troviamo nomi di spicco come Tananai, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma, Baby Gang, Lazza, Fiorella Mannoia, Emis Killa, Massimo Pericolo e Merk & Kremont, Paola & Chiara con BigMama, Simba la Rue, Clara, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Fudasca e Mecna, La Rappresentante di Lista, Benji e Fede.

Il programma andrà in onda su NOVE e sarà visibile in simulcast su tutte le reti Warner Bros. Discovery, permettendo così a un pubblico vasto di sintonizzarsi e godere di questa serata speciale dedicata alla musica. La scelta di artisti eterogenei garantisce un intrattenimento vario e coinvolgente, mettendo in risalto la creatività e il talento degli interpreti italiani.

Il Suzuki Music Party si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica, offrendo l’opportunità di scoprire nuove canzoni oltre ai grandi successi che hanno segnato la carriera di questi artisti. Con un’atmosfera festosa e informale, il programma mira a mettere al centro l’amore per la musica, creando un momento di condivisione tra artisti e pubblico.