27 C
Roma
giovedì – 21 Agosto 2025
Musica

Festa in Giallo al Castello di Melfi per la musica italiana

Da StraNotizie
Festa in Giallo al Castello di Melfi per la musica italiana

Il 95° anniversario della Fidapa BPW Italy sarà celebrato con un evento speciale denominato “Festa in Giallo: Sanremo, una grande storia italiana”. L’evento rende omaggio alla musica italiana, unendo note indimenticabili e testi che raccontano la sua storia.

La serata si terrà al Castello di Melfi, nella Sala del Trono, il 24 agosto alle 19:30. Francesco Galizia al pianoforte e Gabriele Zanini alla voce accompagneranno i partecipanti in un viaggio musicale.

Il colore giallo, simbolo della serata, rappresenta la forza, l’energia e la gioia delle donne, invitando tutti a emozionarsi e a condividere momenti speciali. Ada Lospinoso Severini, Presidente della Fidapa BPW Italy – Sezione di Melfi, porgerà i saluti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza ricca di musica, eleganza e passione.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Baunei, turismo sostenibile e accessi regolamentati alle cale
Articolo successivo
Oscillazioni nei titoli tecnologici USA: il futuro dell’IA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.