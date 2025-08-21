Festa in Giallo al Castello di Melfi per la musica italiana

Il 95° anniversario della Fidapa BPW Italy sarà celebrato con un evento speciale denominato “Festa in Giallo: Sanremo, una grande storia italiana”. L’evento rende omaggio alla musica italiana, unendo note indimenticabili e testi che raccontano la sua storia.
La serata si terrà al Castello di Melfi, nella Sala del Trono, il 24 agosto alle 19:30. Francesco Galizia al pianoforte e Gabriele Zanini alla voce accompagneranno i partecipanti in un viaggio musicale.
Il colore giallo, simbolo della serata, rappresenta la forza, l’energia e la gioia delle donne, invitando tutti a emozionarsi e a condividere momenti speciali. Ada Lospinoso Severini, Presidente della Fidapa BPW Italy – Sezione di Melfi, porgerà i saluti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza ricca di musica, eleganza e passione.
