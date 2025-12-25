9.8 C
Festa di Santo Stefano ad Arenzano

Da stranotizie
A Arenzano la festa continua anche dopo Natale. Nel giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, a partire dalle ore 15.30, piazza Mazzini si anima con il Christmas Station Village Show, un vero e proprio villaggio natalizio con spettacoli luminosi, acrobati e trampolieri.

Il programma prevede una Christmas Parade da via Bocca a piazza Mazzini alle ore 15.30, seguita da attività di face painting, trampolieri e giocolieri e zucchero filato fino alle 18. Alle ore 16 e 17 ci sarà il Family Christmas Show, mentre alle 17.45 è previsto il Led Show. Infine, alle 18 ci saranno i trampolieri luminosi.

L’evento è pensato per grandi e bambini, per vivere insieme la magia del Natale.

