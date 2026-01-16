Festa di Sant’Antonio in Sardegna

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, vari paesi celebrano il santo secondo le proprie usanze. Ogni comune programma eventi e fuochi per onorare il patrono.

A Decimomannu, le celebrazioni iniziano con l’accensione del grande falò “Su Fogadoni” in piazza Sant’Antonio, seguita da musica, balli e degustazioni di piatti tipici. Anche sabato, la piazza si anima con danze e intrattenimento, e gli spazi espositivi mettono in mostra l’artigianato locale.

A Sinnai, la giornata di festeggiamenti inizia con la messa e la benedizione degli animali, seguite dall’accensione del grande falò e dalla prima uscita delle maschere tradizionali “Is cerbus e is cerbixeddus”. La serata prosegue con l’esibizione del gruppo Lakunas e degustazioni di prodotti tipici.

A Monastir, il clou dei festeggiamenti è sabato, con il rosario cantato, la messa e l’accensione del falò alle 19, seguita da musica e degustazioni locali. Le celebrazioni si chiudono domenica con la processione per le vie del paese, la benedizione e la distribuzione del pane.

A Villaspeciosa, i festeggiamenti iniziano sabato con la messa e la benedizione, seguite dall’accensione del fuoco e la distribuzione di piatti tipici. A Laconi, le celebrazioni iniziano venerdì con l’accensione del fuoco e la messa animata dal coro femminile, seguite dalla processione e dalla benedizione del fuoco.

A Sadali, le celebrazioni si concentrano sabato con “Is Foghidonis”, seguito dalla prima uscita di “S’Urtzu e su Pimpirimponi”, maschere tipiche locali, e accompagnato da spettacoli teatrali, musica e degustazioni. A Ottana, i festeggiamenti iniziano venerdì con la preparazione della legna, la messa e la benedizione del grande falò, seguiti dalla distribuzione del pane e dai tre giri rituali delle maschere attorno al fuoco.

A Mamoiada, i festeggiamenti iniziano con la preparazione di dolci tradizionali e la sistemazione della legna per il fuoco, seguiti dalla messa e dall’accensione dei falò tra canti, balli e degustazioni. Il giorno seguente avviene la vestizione dei Mamuthones e degli Issohadores, con musica, balli e assaggi di prodotti tipici durante tutta la festa.