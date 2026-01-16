9.2 C
Festa di Sant'Antonio in Sardegna

Da stranotizie
Festa di Sant’Antonio in Sardegna

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, vari paesi celebrano il santo secondo le proprie usanze. Ogni comune programma eventi e fuochi per onorare il patrono.

A Decimomannu, le celebrazioni iniziano con l’accensione del grande falò “Su Fogadoni” in piazza Sant’Antonio, seguita da musica, balli e degustazioni di piatti tipici. Anche sabato, la piazza si anima con danze e intrattenimento, e gli spazi espositivi mettono in mostra l’artigianato locale.

A Sinnai, la giornata di festeggiamenti inizia con la messa e la benedizione degli animali, seguite dall’accensione del grande falò e dalla prima uscita delle maschere tradizionali “Is cerbus e is cerbixeddus”. La serata prosegue con l’esibizione del gruppo Lakunas e degustazioni di prodotti tipici.

A Monastir, il clou dei festeggiamenti è sabato, con il rosario cantato, la messa e l’accensione del falò alle 19, seguita da musica e degustazioni locali. Le celebrazioni si chiudono domenica con la processione per le vie del paese, la benedizione e la distribuzione del pane.

A Villaspeciosa, i festeggiamenti iniziano sabato con la messa e la benedizione, seguite dall’accensione del fuoco e la distribuzione di piatti tipici. A Laconi, le celebrazioni iniziano venerdì con l’accensione del fuoco e la messa animata dal coro femminile, seguite dalla processione e dalla benedizione del fuoco.

A Sadali, le celebrazioni si concentrano sabato con “Is Foghidonis”, seguito dalla prima uscita di “S’Urtzu e su Pimpirimponi”, maschere tipiche locali, e accompagnato da spettacoli teatrali, musica e degustazioni. A Ottana, i festeggiamenti iniziano venerdì con la preparazione della legna, la messa e la benedizione del grande falò, seguiti dalla distribuzione del pane e dai tre giri rituali delle maschere attorno al fuoco.

A Mamoiada, i festeggiamenti iniziano con la preparazione di dolci tradizionali e la sistemazione della legna per il fuoco, seguiti dalla messa e dall’accensione dei falò tra canti, balli e degustazioni. Il giorno seguente avviene la vestizione dei Mamuthones e degli Issohadores, con musica, balli e assaggi di prodotti tipici durante tutta la festa.




