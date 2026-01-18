Festa di Sant’Antonio Abate ad Ascoli

Nella città di Ascoli, nonostante la concomitanza con la partita dell’Ascoli, centinaia di persone hanno accompagnato i propri animali al campo Squarcia per la rituale benedizione impartita dal Vescovo Gianpiero Palmieri in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate. Cani, gatti, cavalli, trattori e macchine agricole si sono schierati davanti alla statua del Santo e poi in processione hanno percorso le vie cittadine per fare ritorno nella chiesa di San Giacomo della Marca.

Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato l’evento, sottolineando le grandi emozioni provate durante la benedizione di animali e mezzi agricoli. Il programma della festa è stato intenso e ha coinvolto anche il Mercatino Antiquario. Al Campo dei Giochi, i piccoli animali si sono posizionati in tribuna assieme ai loro padroni, mentre in campo sono entrati i cavalli sul prato e i mezzi agricoli all’esterno della pista.

La rassegna dei ‘Canti di questua’ ha visto la partecipazione di diversi gruppi, tra cui il gruppo ‘Marino’ di Marino del Tronto, il gruppo ‘La Tradizione’ di San Filippo e Giacomo, il gruppo ‘La Pemmadora’ dell’Istituto Tecnico Agrario, il gruppo ‘Aria Bona Band’ de Le Piagge e il gruppo ‘Pozza I Bbè’ di Ascoli. prevista anche la partecipazione del gruppo ‘I Musici Popolari’ di Colli del Tronto.

La festa ha proseguito con la Santa Messa di chiusura e la IV Cena di Sant’Antonio al ristorante ‘Il Vernacolo’ a Castel di Lama. La mattina successiva è in programma la ‘Sfilata per cani e proprietari’ in onore di Sant’Antonio Abate, organizzata da Ambra Corradi, nel chiostro di San Francesco, seguita dalla Santa Messa per tutti i benefattori vivi e defunti. L’evento è stato promosso dal Comitato Festeggiamenti, con il sostegno del Comune e delle realtà cittadine, e ha unito fede, memoria contadina e tradizione popolare.