Festa di Sant’Antonio a Montegrino Valtravaglia

La frazione di Bonera a Montegrino Valtravaglia celebra la festa di Sant’Antonio con una serie di riti religiosi e uno stand gastronomico. Le celebrazioni iniziano ufficialmente la sera di sabato 17 gennaio con una funzione religiosa solenne nella piccola chiesa della frazione alle 20:30.

Il programma prosegue nel pomeriggio di domenica 18 gennaio con i riti legati alla devozione rurale e alla convivialità. Alle 14:30 sono previsti i vespri votivi seguiti dalla benedizione degli animali domestici. L’iniziativa prosegue poi con una festa aperta a tutti dove verranno serviti prodotti gastronomici tipici come salamelle alla griglia, dolciumi locali e bevande calde.

L’organizzazione garantisce che tutte le attività della manifestazione si svolgeranno anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. La comunità si ritrova per celebrare il patrono degli animali con una serie di eventi che uniscono devozione e convivialità. La festa offre un’opportunità per la comunità di ritrovarsi e celebrare insieme.

