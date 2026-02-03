Festa di Sant’Agata Catania: Guida e Tradizioni

Durante la Festa di Sant’Agata, patrona di Catania, la città si trasforma. Le vie del centro si animano di luci, bancarelle e profumi, mentre i fedeli in veste bianca accompagnano il fercolo della Santa.

La festa si svolge ufficialmente dal 3 al 5 febbraio, giorni dei riti più spettacolari. Il 6 febbraio proseguono le celebrazioni liturgiche, mentre una seconda ricorrenza è il 17 agosto, per ricordare il ritorno delle reliquie in città.

Sant’Agata nacque a Catania in una famiglia nobile. Sotto le persecuzioni romane, rifiutò di rinnegare la sua fede, subendo il carcere e atroci tormenti, morendo il 5 febbraio. La tradizione attribuisce alla sua intercessione la cessazione di una colata lavica dell’Etna, un anno dopo la sua morte. Le sue reliquie, trafugate, fecero ritorno a Catania in un evento centrale per la devozione cittadina, di cui nel 2026 si celebrerà il novecentesimo anniversario con un Giubileo agatino.

Elementi iconici della festa sono le Candelore, grandi ceri votivi portati in processione dalle antiche corporazioni di mestiere.

Il programma del 2026 prevede il 3 febbraio l’offerta della cera, il giro delle carrozze storiche e la processione dei ceri. Il 4 febbraio, all’alba, si svolge la solenne Messa dell’Aurora, seguita dall’uscita del fercolo. Il 5 febbraio, nel pomeriggio, la grande processione percorre Via Etnea tra fuochi d’artificio e canti. Dal 6 al 12 febbraio si svolgono messe e ostensioni straordinarie delle reliquie, programmate in particolare il 9, 10 e 11.

Catania, oltre la festa, offre un centro storico barocco patrimonio UNESCO. La presenza universitaria rende la città dinamica, e i buoni collegamenti, con l’aeroporto di Fontanarossa e le reti di trasporto, la collegano al resto della Sicilia.