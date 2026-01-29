Festa di San Simeone a Trepuzzi

A Trepuzzi, si rinnova un’antica tradizione: la festa di san Simeone, che ricorda la Presentazione di Gesù al tempio. Il nome della festa è dato dal maestoso e pregevolissimo gruppo scultoreo in cartapesta che raffigura il santo profeta con il Bambino Gesù e la Vergine Maria, esposto nella chiesa della Purificazione e portato in processione per le vie del paese.

San Simeone, in piedi, prende tra le braccia il Bambino Gesù, che ha atteso per tanti anni e la cui venuta ha invocato sempre con piena fiducia. La Madonna, invece, è inginocchiata: recandosi al tempio per la sua purificazione, dopo il parto, ella offre il figlio Gesù. La cornice entro la quale si svolge la festa è la chiesa della Purificazione, un autentico gioiello dell’architettura settecentesca, officiata dalla omonima confraternita.

La festa è preceduta dal triduo che inizia il 30 gennaio e culmina, il 2 febbraio, con la benedizione delle candele, la processione e la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da don Flavio de Pascali. A Trepuzzi, questa festa vede l’allestimento di un falò, detto la “focareddra”: il fuoco che rimanda alla luce, segno di Cristo che viene a rischiarare le tenebre del mondo e a riscaldare l’uomo con il fuoco del suo amore.

Nel cartellone dei festeggiamenti, è inserito un concerto-meditazione a cura del Gruppo Vocale Viri Cantore de Finibus Terræ, diretto dal maestro Giuseppe Lattante, con la partecipazione della solista Maria Grazia Nicchiarico. L’evento si terrà la sera di domenica 1° febbraio alle 19.30, proprio nella chiesa della Purificazione. Attraverso l’ascolto dei canti gregoriani i partecipanti avranno occasione di elevare lo spirito e immergersi in una atmosfera di contemplazione e preghiera.