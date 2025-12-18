17.3 C
Festa di Natale a Faenza

Da stranotizie
Musica, parole e convivialità diventano strumenti semplici ma preziosi per celebrare insieme il Natale e rafforzare i legami della comunità.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle 19.30, il Circolo MCL di Faenza, in via Severoli 12, ospiterà la Festa di Natale del Progetto INSIEME, un’iniziativa pensata per favorire l’incontro, la socialità e il piacere dello stare insieme in vista delle festività natalizie.

La serata si svolgerà in un clima informale e accogliente, tra musica dal vivo, cibo e momenti di condivisione, offrendo ai partecipanti l’occasione di vivere il Natale come esperienza comunitaria.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Vittorio Bonetti e Alfonso Nadiani, che proporranno un programma di canzoni e prose in dialetto, capaci di raccontare la tradizione e la memoria del territorio. Un intreccio di suoni e parole che richiama le radici locali e valorizza il patrimonio culturale romagnolo, creando un ponte tra generazioni.

L’iniziativa rientra nelle attività del Progetto INSIEME, dedicato agli over 65, con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento, attraverso proposte culturali e occasioni di aggregazione che rafforzano il benessere e la qualità della vita.

Il progetto è realizzato con il supporto del Movimento Cristiano Lavoratori, di PiGreco – SEMI di Intercultura APS, Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV e Rumore di Fondo – Associazione Gruppi Musicali APS, ed è sostenuto dai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito di iniziative dedicate alla promozione del benessere delle persone anziane.

Prenotazioni: 353 4797482

